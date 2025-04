Tuzemští developeři a realitní fondy začali v posledních letech investovat do nájemních domů. Vycítili, že do nájmu půjde čím dál více lidí, kteří si vlastní byt kvůli vysokým cenám nemovitostí nebudou moct koupit.

Na nájemní domy sází i společnost Dostupné bydlení České spořitelny (DBČS). Její postavení mezi soukromými investory je unikátní v tom, že buduje portfolio novostaveb s nájmy, které jsou pod tržní úrovní. Nenabízí luxus a tomu odpovídající nájmy, ale cenově přijatelné bydlení pro zdravotní sestry, učitelky, policisty a další potřebné profese. DBČS vznikla v únoru 2022 a v jejich prvních domech už bydlí nájemníci.

„Tři roky nazpět panovala vůči našim ambicím v oblasti dostupného bydlení skepse,“ říká Marek Blaha, ředitel této dceřiné firmy České spořitelny. „Ještě letos chceme začít stavět dalších 300 bytů a naše portfolio hotových nebo rozestavěných bytů se rozroste na 1000.“

To ale pro potřeby města velikosti Prahy nestačí, proto připravuje obecní byty i městský developer – Pražská developerská společnost. Váznoucí bytovou výstavbu by mohly podpořit i penzijní fondy, které budou moct do bydlení investovat díky ve středu schválenému zákonu o podpoře bydlení. Investice do bydlení by nesměly přesáhnout 20 procent majetku fondu. Zákon celkově řeší pomoc lidem, kteří se potýkají s nadměrnými náklady na bydlení nebo jsou ohroženi jeho ztrátou. Těchto lidí žije v Česku odhadem 160 tisíc a díky normě by mohli snadněji získat bydlení.

V Praze, případně dalších krajských městech, je podle Blahy nejefektivnější způsob zmírnění problému s dostupným bydlením PPP model výstavby (public private partnerships – partnerství veřejného a soukromého sektoru). DBČS se podařilo jako první firmě v Česku vyjednat na financování výstavby tohoto typu bydlení úvěr od Evropské investiční banky.

Když jsme se viděli koncem loňského roku, zmiňoval jste vaši žádost o úvěr od Evropské investiční banky (EIB). Už jste ho získali?

Koncem března jsme od Evropské investiční banky dostali nabídku podpisu. Půjde o první úvěr na dostupné bydlení v České republice od EIB. Jedná se o 60 milionů eur (v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun). Když vezmeme v potaz velikost EIB a problémy s dostupným bydlením, tak je to spíše ukázka toho, kdo všechno může na výstavbě dostupného bydlení participovat. Za nás je zásadní role rozvojových bank, což je na úrovni Česka Národní rozvojová banka a dále Státní fond podpory investic (SFPI). Na evropské úrovni je to jednoznačně EIB.

