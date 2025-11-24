Izraelská armáda ze vzduchu v libanonském Bejrútu zaútočila na člena šíitského hnutí Hizballáh. Člena militantní skupiny označila armáda za významného, napsal list Times of Israel (ToI). Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua později oznámila, že premiér vydal rozkaz k útoku v Bejrútu na náčelníka štábu Hizballáhu. Je to po několika měsících poprvé, co izraelské síly zasáhly přímo v libanonském hlavním městě.
Kancelář v prohlášení dodala, že náčelník štábu Hizballáhu odpovídal za posilování a vyzbrojování organizace. Netanjahu útok nařídil na doporučení ministra obrany a náčelníka generálního štábu. Před útokem premiér sdělil vládě, že Izrael bude pokračovat v boji proti terorismu na několika frontách a bude dělat vše, co považuje za nutné, aby zabránil Hizballáhu obnovit jeho schopnost ohrožovat Izrael.
Podle izraelských činitelů byl cílem útoku Hajsam Alí Tabatabáí, který je podle ToI de facto náčelníkem štábu Hizballáhu. Je považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny po šéfovi hnutí Naímovi Kásimovi.
