Sestavování vlády Andreje Babiše je zatíženo, když protentokrát vynecháme střet zájmů samotného pravděpodobného premiéra, sporem o post ministra zahraničí. Je stále zřetelnější, že prezident České republiky Petr Pavel na něj nejmenuje čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.
Případ Turek má v zásadě dvě roviny: ústavně-právní a prakticko-politickou. Pojďme se podívat postupně na obě dvě, zkusme namodelovat důsledky sporu a odhadnout další vývoj. Může být totiž nadmíru zajímavý.
Co se dočtete dál
- Jaká je ústavní opora prezidentova odmítnutí jmenovat ministra.
- Jak minulost Filipa Turka ovlivňuje jeho způsobilost na post ministra zahraničí.
- Jaká praktická řešení lze použít místo jmenování Turka.
