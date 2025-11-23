Sestavování vlády Andreje Babiše je zatíženo, když protentokrát vynecháme střet zájmů samotného pravděpodobného premiéra, sporem o post ministra zahraničí. Je stále zřetelnější, že prezident České republiky Petr Pavel na něj nejmenuje čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.

Případ Turek má v zásadě dvě roviny: ústavně-právní a prakticko-politickou. Pojďme se podívat postupně na obě dvě, zkusme namodelovat důsledky sporu a odhadnout další vývoj. Může být totiž nadmíru zajímavý.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká je ústavní opora prezidentova odmítnutí jmenovat ministra.
  • Jak minulost Filipa Turka ovlivňuje jeho způsobilost na post ministra zahraničí.
  • Jaká praktická řešení lze použít místo jmenování Turka.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.