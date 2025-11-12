Po více než rok trvajících stavebních úpravách se tento týden veřejnosti představilo obchodní centrum na pražském Černém Mostě v nové podobě. Budova z roku 1997 se po rozšíření za 70 milionů eur (1,7 miliardy korun) stala druhým největším obchodním centrem v Česku.
Modernizací a rozšířením za více než miliardu korun prošla letos také 20 let stará Varyáda v Karlových Varech. Koncem října otevřel v novém kabátě pardubický Grand. Nákupní centra ve snaze přilákat zákazníky upravují skladbu nájemců a stále častěji se stávají místem, kam lidé míří za zábavou a jídlem.
Co se dočtete dál
- Kterým nájemcům se v obchodních centrech daří.
- Která další centra plánují rozšíření.
- O kolik letos rostou tržby obchodních center.
