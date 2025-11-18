Původem slovenský developer Corwin v úterý představil svůj první rezidenční projekt v Praze. Postaví převážně obytnou čtvrť s názvem Dvory Vysočany na místě omšelých průmyslových budov v blízkosti vlakové zastávky Praha-Libeň.
Na návrhu nové čtvrti se podíleli světově známí urbanisté Jan Gehl a David Sim a český ateliér OVA v čele s architektem Štěpánem Valouchem. Gehl a Sim pomohli přetvořit Kodaň na jedno z nejlepších míst pro život. Navrhují prostupné čtvrti s nepříliš vysokými domy a v Praze zároveň vycházeli z principů vnitrobloků tradičních čtvrtí, jakými jsou Vinohrady nebo Karlín.
Co se dočtete dál
- V čem bude odlišná obytná čtvrť v pražských Vysočanech.
- Kolik budou nové byty u nádraží Praha-Libeň stát.
- Jaký je harmonogram výstavby.
