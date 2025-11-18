Původem slovenský developer Corwin v úterý představil svůj první rezidenční projekt v Praze. Postaví převážně obytnou čtvrť s názvem Dvory Vysočany na místě omšelých průmyslových budov v blízkosti vlakové zastávky Praha-Libeň.

Na návrhu nové čtvrti se podíleli světově známí urbanisté Jan Gehl a David Sim a český ateliér OVA v čele s architektem Štěpánem Valouchem. Gehl a Sim pomohli přetvořit Kodaň na jedno z nejlepších míst pro život. Navrhují prostupné čtvrti s nepříliš vysokými domy a v Praze zároveň vycházeli z principů vnitrobloků tradičních čtvrtí, jakými jsou Vinohrady nebo Karlín. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem bude odlišná obytná čtvrť v pražských Vysočanech.
  • Kolik budou nové byty u nádraží Praha-Libeň stát.
  • Jaký je harmonogram výstavby.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.