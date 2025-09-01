Bratislavskou kancelář Mariána Hlavačky zdobí obrazy a další umělecká díla od současných slovenských autorů, jako Martin Gerboc, Laco Teren či Andrej Dúbravský. Zakladatel developerské společnosti Corwin sbírá umění, které se velkou měrou zaměřuje na sociální otázky, ekologii a přírodu.
I proto jeho firma vyhledává brownfieldy, na nichž staví nadčasové bytové domy a kancelářské budovy. V Bratislavě mezi ně patří Blumental na místě tabákové fabriky či Palma – šestihektarový areál bývalého výrobce rostlinných olejů.
Přírodu, udržitelnost a na lidi orientovaný urbanismus Hlavačka označuje za svou vášeň. Corwin má jako jediný developer ve střední a východní Evropě dohodu se světově uznávaným urbanistou a architektem Janem Gehlem, který se proslavil polidšťováním měst. A na Gehlových principech vznikne i nová obytná čtvrť s více než tisícovkou bytů v Praze, kde Corwin připravuje svůj první český projekt.
„Akvizičně bychom se zatím chtěli zaměřit na Prahu, která by se pro nás v nejbližších letech mohla stát klíčovým trhem a samozřejmě bychom tu chtěli růst,“ říká Hlavačka, jehož Corwin patří mezi nejvýznamnější realitní hráče na slovenském trhu a ve Slovinsku se stal největším developerem. Ve třech zemích, včetně Česka, má firma v přípravě přes pět tisíc bytů.
Corwin začínal v roce 2010 v Bratislavě, o šest let později expandoval do Lublaně ve Slovinsku. Akvizicí pozemků nad vlakovým nádražím v Libni vaše společnost vstoupila na pražský trh. Co vás k tomu přimělo?
