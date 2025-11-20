O tři budovy České spořitelny u stanice metra Budějovická usiluje developer Penta Real Estate společně s firmou DBK, jež v lokalitě vlastní stejnojmenné obchodní centrum. Investoři, kteří s bankou o jejich prodeji jednají, to oznámili Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
„S ohledem na fázi transakce nemůžeme detailně komentovat náš záměr, ale naší ambicí je využít potenciál a strategický význam lokality Budějovická a vytvořit zde moderní městské centrum,“ řekl HN David Musil, ředitel Penta Real Estate. „Díky spojení se společností DBK budeme schopni komplexně rozvíjet celou tuto oblast v srdci největší pražské městské části.“
Co se dočtete dál
- Které budovy investoři kupují od České spořitelny.
- Kdo další se o nemovitosti na Budějovické ucházel.
- Kde všude letos Penta nakupovala nemovitosti.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.