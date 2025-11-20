O tři budovy České spořitelny u stanice metra Budějovická usiluje developer Penta Real Estate společně s firmou DBK, jež v lokalitě vlastní stejnojmenné obchodní centrum. Investoři, kteří s bankou o jejich prodeji jednají, to oznámili Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„S ohledem na fázi transakce nemůžeme detailně komentovat náš záměr, ale naší ambicí je využít potenciál a strategický význam lokality Budějovická a vytvořit zde moderní městské centrum,“ řekl HN David Musil, ředitel Penta Real Estate. „Díky spojení se společností DBK budeme schopni komplexně rozvíjet celou tuto oblast v srdci největší pražské městské části.“ 

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Které budovy investoři kupují od České spořitelny.
  • Kdo další se o nemovitosti na Budějovické ucházel.
  • Kde všude letos Penta nakupovala nemovitosti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.