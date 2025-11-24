Výstavba vícepodlažních dřevostaveb je v Česku zejména kvůli vyšším nákladům zatím spíše okrajovou záležitostí. Jejich většímu rozšíření bránila donedávna také přísná legislativa. Tato bariéra ale s novou požární normou padla.
Nakopnout tuzemskou výstavbu dřevostaveb má teď ambici Agrop Nova – český výrobce takzvaných CLT panelů (křížem lepené dřevo). Právě z těch se v západoevropských metropolích staví až 30 metrů vysoké domy a stavby ze dřeva si získávají na oblibě hlavně díky uživatelskému komfortu a udržitelnosti.
Z CLT panelů od společnosti Agrop Nova a konkurenční Stora Enso se mimo jiné postavila i nejvyšší dřevěná stavba svého druhu v Japonsku – pětipodlažní oceňovaný český pavilon na světové výstavě Expo 2025, která se od dubna do října konala v Ósace.
Co se dočtete dál
- Kde se plánují kancelářské budovy ze dřeva.
- Jak mohou investoři urychlit výstavbu kanceláří ze dřeva.
- Jaký vliv má mírnější norma na investice do vícepodlažních dřevostaveb.
