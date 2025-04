Organizátoři světové výstavy Expo v japonské Ósace mají ambici na výstaviště umístěné na umělém ostrově přilákat přes 28 milionů návštěvníků. První přivítají už v neděli, kdy je naplánováno oficiální zahájení akce, kde se setkává přes 150 zemí, aby představily své kulturní dědictví, technologické inovace a vize pro budoucnost. Příští půlrok do Ósaky zamíří také řada zástupců českého byznysu a průmyslu, kterým se tak mohou otevřít dveře nejen do samotného Japonska, ale i do celého regionu ASEAN, což je sdružení deseti zemí s více než 700 miliony obyvatel.

A vedle očekávaných oborů jako kyberbezpečnost, optické přístroje či sklo je už teď jasné, že se díky 17 metrů vysokému českému pavilonu bude hodně mluvit o českém dřevu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč japonský premiér na Expu navštívil jako první zahraniční pavilon právě ten český.

Které firmy v Česku mají z výstavby českého pavilonu na Expu největší užitek.