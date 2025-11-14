O získání českého pavilonu ze světové výstavy Expo v japonské Ósace už jednají dvě města a jeden podnikatel. Koupi obdivované dřevostavby ve tvaru skleněné spirály, do které v Ósace zavítalo přes milion a půl lidí, zvažují magistráty Pardubic, Ostravy a také skupina SP Group miliardáře Pavla Sehnala. Ten je majitelem například aquaparku v Čestlicích či pojišťovny Slavia. Hovory se zájemci jsou podle všech zúčastněných na začátku, prodávajícím je stát a požaduje cenu celkem zhruba čtvrt miliardy korun.
Co se dočtete dál
- Získání českého dřevěného pavilonu ze světové výstavy Expo v japonské Ósace zvažují magistráty Pardubic, Ostravy a skupina SP Group miliardáře Pavla Sehnala, majitele například aquaparku v Čestlicích či pojišťovny Slavia.
- Kde by chtěli pavilon umístit?
- A jsou připravené přesun stavby ufinancovat?
