Počáteční informace od pozvaných novinářů se nesly ve velmi pozitivním duchu. Japonsko opět připravilo akci světového významu – Expo 2025 ukáže vizi budoucnosti. Téma zní: „Designing Future Society for Our Lives“.
V průběhu konání akce se ale začaly objevovat recenze v duchu „nejhorší zážitek z Japonska“. A po osobní návštěvě to mohu potvrdit. Jako člověk, který má k Japonsku pozitivní vztah, který tam prožil v různých obdobích a pozicích téměř tři roky a který se většinu profesního života zabýval organizací veletrhů a výstav, jsem byl z Expa 2025 v Ósace skutečně rozčarovaný. Návštěva výstavy má být příjemný inspirativní zážitek. V realitě bylo Expo 2025 pravým opakem, fyzicky vyčerpávající noční můrou.
Co se dočtete dál
- Proč Japonsko zvolilo pro Expo ostrov Yumeshima.
- Jak vyrostly náklady na světovou výstavu.
- Proč technické řešení vstupenek a Expo způsobilo masivní frustraci návštěvníků.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.