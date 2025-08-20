Tempo výstavby nových bytů nestačí pokrýt enormní poptávku po bydlení a kupující akceptují i rekordně vysoké ceny. Vlastníci některých kancelářských budov nebo hotelů proto připravují jejich přeměnu na bydlení. Vede je k tomu i silná konkurence na trhu. Trend, který je běžný v západoevropských zemích, v Česku teprve začíná. Podle expertů ale přestaveb bude časem přibývat.
První vlaštovkou, pokud jde o domy postavené v novém tisíciletí, by mohla být dominantní kancelářská budova Trianon u pražské stanice metra Budějovická. Přestavbu této nemovitosti na bydlení zvažuje její vlastník – realitní fond Reico z rakouské finanční skupiny Erste, která ovládá i Českou spořitelnu.
Její zaměstnanci na této adrese pracují roky. Až se ale dokončí nová centrála České spořitelny na Smíchově, tak se z domu na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova odstěhují. Stejný osud čeká další tři administrativní budovy banky v okolí Budějovické.
