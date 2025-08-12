Savarin je jedním z nejočekávanějších developerských projektů v historickém centru Prahy. Jak oznámil jeho investor Crestyl, nyní získal pravomocné územní rozhodnutí. Po letech čekání tak může začít přestavba vnitrobloku pojmenovaného po barokním paláci Savarin v sousedství Václavského náměstí.
Projekt počítá s propojením vnitrobloku mezi náměstím a ulicemi Na Příkopě, Panská a Jindřišská pasážemi ve tvaru kříže. Podle původních záměrů v nich má vzniknout 30 tisíc metrů čtverečních obchodních ploch a 20 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor. Podobu Savarinu pro Crestyl navrhl proslulý ateliér britského architekta Thomase Heatherwicka.
Co se dočtete dál
- Kdy se otevře developerský projekt Savarin v centru Prahy.
- Co všechno v nově zpřístupněném vnitrobloku vznikne.
- Jak se pohybují komerční pronájmy v této části metropole.
