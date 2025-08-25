Praha je unikátní město se světově proslulým historickým centrem, které si zaslouží ochranu. Zároveň ale čelí realitě výrazné bytové krize. Kde ale stavět, když většina metropole je už dnes zastavěná a „developovatelných“ pozemků ubývá?

Vedle fyzického nedostatku volných ploch je velkým problémem také samotný proces stavebního povolování. Praha se pravidelně umisťuje na chvostu evropských žebříčků: získat stavební povolení u developerských projektů trvá v průměru sedm let, často i déle. Novela stavebního zákona sice slibuje změnu, ale její efekty se projeví nejdříve za několik let.

  • Jaká legislativní změna by umožnila přeměnu nebytových prostor na byty.
  • Jaké městské pobídky jsou zapotřebí.
  • Jaké příklady úspěšných proměn nebytových prostor na bytové ze zahraničí lze použít v Praze.
