Praha je unikátní město se světově proslulým historickým centrem, které si zaslouží ochranu. Zároveň ale čelí realitě výrazné bytové krize. Kde ale stavět, když většina metropole je už dnes zastavěná a „developovatelných“ pozemků ubývá?
Vedle fyzického nedostatku volných ploch je velkým problémem také samotný proces stavebního povolování. Praha se pravidelně umisťuje na chvostu evropských žebříčků: získat stavební povolení u developerských projektů trvá v průměru sedm let, často i déle. Novela stavebního zákona sice slibuje změnu, ale její efekty se projeví nejdříve za několik let.
Co se dočtete dál
- Jaká legislativní změna by umožnila přeměnu nebytových prostor na byty.
- Jaké městské pobídky jsou zapotřebí.
- Jaké příklady úspěšných proměn nebytových prostor na bytové ze zahraničí lze použít v Praze.
