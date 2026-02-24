Pokud jste sledovali nedávnou komunikaci kolem měnové politiky a dalšího směřování sazeb, mohli jste si všimnout zajímavého rozporu. Oficiální prognóza vyznívá mnohem restriktivněji, tedy protiinflačně a ve prospěch vyšších úrokových sazeb, zatímco část bankovní rady ve veřejných vystoupeních připouští možnost opatrného úkroku z aktuální úrovně 3,50 procenta směrem dolů.
Základní scénář analytického mainstreamu přitom implikuje stabilitu sazeb, v horizontu příštího roku dokonce nevylučuje jejich mírný nárůst. To je výrazně jiný obrázek, než který ještě nedávno kreslily finanční trhy.
Co se dočtete dál
- Jak se rozdělily názory v bankovní radě na směr sazeb.
- Jak prognóza ČNB odůvodňuje restriktivní nastavení i přes pokles inflace.
- Jaký vliv mají mzdové tlaky a ceny služeb na měnovou politiku.
