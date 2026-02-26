České domácnosti v posledních letech stále více ukládají své úspory mimo bankovní sektor, zejména do investičních fondů. Nebankovní finanční instituce tak rychle rostou a spravují rostoucí část majetku obyvatel. Tento trend přináší nejen nové investiční příležitosti pro domácnosti, ale i otázku, jak by případné výkyvy na finančních trzích mohly ovlivnit spotřební chování domácností a celou ekonomiku.

Pro jednotlivé domácnosti představují finanční investice důležitý nástroj zajištění, neboť pomáhají překlenout výpadky příjmů a vytvářejí rezervu na stáří. Zároveň však bohatství držené ve formě finančních aktiv podléhá cenovým výkyvům na finančních trzích.

