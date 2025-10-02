Nízké daně, vyrovnaný rozpočet a propouštění úředníků se staly předvolební mantrou prakticky všech stran. Neexistuje žádné politické uskupení, která by se přiznalo k tomu, že chce komukoliv sáhnout hlouběji do kapsy, bez ohledu na to, k jakému typu politiky se hlásí. Nikdo nepřizná, že chce nabírat úředníky, a je jedno, že jednotlivé resorty už nyní hledají IT specialisty, projektové manažery, analytiky, specialisty na to či ono a další profese. A konečně, hluboké schodky rozpočtů se možná zabydlely v české politice, ale pořád tu probíhá přinejmenším verbální snaha o konsolidaci.

Sestavovat v podobně vyhrocené situaci rozpočet je pro každou vládu výzvou. Platí to i pro aktuální rozpočtový návrh z dílny ministerstva financí na rok 2026.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké sliby se zabydlely v české politice?
  • Jak probíhá konsolidace schodku rozpočtu?
  • Kde našlo ministerstvo peníze?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.