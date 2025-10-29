Až vám bude tolik co nám, můžeme diskutovat! S takovou poznámkou se nejspíše setkal každý, když byl mladý a chtěl vést debatu se starším oponentem. Jako by věk byl zárukou informační převahy. Dnes se ale v některých oblastech mohou starší spíš učit od mladších.
Nepřekvapivě to platí v digitálních technologiích. Ale protože pronikly takřka do všech oblastí, týká se to i světa investic. Tam technologie otevřely uživatelům nové příležitosti – a ovšem i rizika –, jak zhodnocovat své úspory.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl ve finanční gramotnosti podle věkových skupin.
- Které věkové skupiny investují nejaktivněji a jak často.
- Jaké kanály a nástroje (mobilní aplikace vs. poradce) jednotlivé generace používají.
