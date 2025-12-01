Akciový index S&P 500 je považovaný za ukazatel výkonnosti amerického akciového trhu. Zahrnuje 500 největších firem, které se obchodují na tamních burzách, jako například Apple, Nvidia nebo Microsoft. V předchozích letech se investice do něj skrze ETF fondy vyplatila, protože doručil nadprůměrné výnosy. Někteří odborníci v poslední době ale upozorňují na to, že je poměrně drahý a koncentrovaný. Podívali jsme se proto na to, jaké výnosy v příštím roce očekávat, a jestli existuje lepší možnost, jak zhodnotit peníze. 

