Akciový index S&P 500 je považovaný za ukazatel výkonnosti amerického akciového trhu. Zahrnuje 500 největších firem, které se obchodují na tamních burzách, jako například Apple, Nvidia nebo Microsoft. V předchozích letech se investice do něj skrze ETF fondy vyplatila, protože doručil nadprůměrné výnosy. Někteří odborníci v poslední době ale upozorňují na to, že je poměrně drahý a koncentrovaný. Podívali jsme se proto na to, jaké výnosy v příštím roce očekávat, a jestli existuje lepší možnost, jak zhodnotit peníze.
Co se dočtete dál
- Má smysl investovat do indexu S&P 500?
- Jaké zhodnocení může rok přinést?
- Na co si musí dávat pozor český investor?
- Jaké jsou alternativy?
