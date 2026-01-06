Bitcoin má za sebou rozporuplný rok. Hodnota nejznámější kryptoměny loni poklesla zhruba o šest procent. Kryptoměnám přitom obecně foukal vítr do zad díky podpoře administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ani to nezbránilo tomu, aby bitcoin zaostal za americkým akciovým indexem S&P 500 nebo zlatem, jehož hodnota vyletěla o desítky procent. Rok 2026 ale může být jiný. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se bude v roce 2026 vyvíjet hodnota bitcoinu.
  • Je bitcoin levný, nebo drahý.
  • Co by mohlo hrát v jeho prospěch.
  • Jak je to s bitcoiny ve Venezuele.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.