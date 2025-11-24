Mohlo by se zdát, že mít milion korun na spořicím účtu nemusí být při dnešních sazbách až tak špatný nápad. Vždyť úroky jsou většinou vyšší než inflace. Jenže taková úvaha může být poměrně krátkozraká, neboť vždy jde hlavně o to, co přijde. A při současném prudkém zadlužování vlád, nárůstu nejistot prodražujících mezinárodní obchod či nedostatku pracovníků je hrozba nárůstu inflace celkem reálná, a je proto rozumné chtít své peníze ochránit. Proto jsme se obrátili na experty, prošli tisíce dat a přinesli řešení, kam v dnešním světě investovat milion korun.
Co se dočtete dál
- Jak by investovali v dnešním světě milion korun oslovení experti.
- Proč do robustních portfolií u většiny lidí nemovitosti nepatří.
- Nasimulujte si vlastní portfolio podle toho, co od něj očekáváte.
