Kim Fournais v 90. letech spoluzaložil Saxo Bank, která se jako jedna z prvních začala soustřeďovat na obchodování přes internet. „Byli jsme fintech ještě předtím, než tento termín vůbec vznikl,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro HN Fournais, který vede Saxo Bank jako generální ředitel a dnes je jedním z nejbohatších Dánů. Jeho jmění se v roce 2024 odhadovalo na 4,1 miliardy dánských korun, to je přes 13 miliard českých korun.
Podle něj je důležité, aby více lidí začalo investovat, a k tomu mohou moderní technologie pomoci. Problém ale vidí ve snech o rychlém zbohatnutí. V rozhovoru se vyjadřuje například k bitcoinu, který je s takovými sny často spojován, a zamýšlí se nad jeho podobnostmi s tulipány a tulipánovou horečkou v Nizozemsku v 17. století.
Kromě toho mluví o tom, proč může být deglobalizace pro Evropu příležitost a jak se může stát evropský kapitálový trh atraktivnější než ten americký.
Co se dočtete dál
- V čem může lidem pomoci investování a jak to ovlivňuje jejich myšlení.
- V čem vidí podobnost bitcoinu s tulipány.
- Co by měla Evropa udělat, aby lidé více investovali do evropských firem.
