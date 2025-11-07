Rozsah narušení globálních ekonomických vztahů je bezprecedentní. Nárůst cel a nejistota v oblasti obchodní politiky se promítají do výrazně zhoršených vyhlídek. V důsledku toho se množí spekulace o konci globalizace.
Globální obchodní systém nicméně funguje. Nejnovější prognózy Světové obchodní organizace (WTO) předpokládají v roce 2025 růst světového obchodu se zbožím o 0,9 %, což je revize směrem nahoru oproti původnímu odhadu. Očekává se, že asijské ekonomiky budou v roce 2025 největším pozitivním motorem růstu světového obchodu.
Znamená to, že se svět rozdělil na dvě části. Obchod se Spojenými státy se zpomaluje, zatímco zbytek světa pokračuje v obchodování v podstatě jako obvykle. Analýza WTO naznačuje, že přibližně 72 % světového obchodu se zbožím stále funguje na základě celních podmínek USA, což je pokles z 80 % na začátku roku.
Vyhýbání se eskalaci je přitom jedním z hlavních ponaučení z krize 30. let 20. století, kdy systém skutečně selhal. „Nejistota zůstává jednou z nejvíce destabilizujících sil v globálním obchodním prostředí,“ říká Ngozi Okonjo-Iweala, generální ředitelka WTO.
Vyhnutí se plnohodnotné globální obchodní válce je rozhodně lepší, ale dnešní napětí bude jistě pokračovat. Ekonomové možná chápou, že země, které se vyhýbají odvetným opatřením, si často nakonec polepší. Ale získá tento pohled podporu veřejnosti, která je citlivá na otázku mezinárodní dominance versus podřízenosti?
Co se dočtete dál
- Jaké budou důsledky cel pro americké domácnosti a export.
- Jak EU plánuje posílit ekonomickou bezpečnost a nástroj proti nátlaku.
- Jaký vliv má čínská politika nadbytečných kapacit na globální obchod.
- Jaké kroky chystá Evropa v oblasti kritických surovin a technologické suverenity.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.