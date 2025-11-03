Svět se zásadně mění, hroutí se mnohé z jistot, o něž se od roku 1989 opírá naše bezpečnost. Nejde jen o to, že se do Evropy vrátila válka, přičemž se už nemůžeme plně spoléhat na americké bezpečnostní záruky. Padá i naivní představa, že prostě budeme vesele obchodovat s kýmkoliv, a že závislost na konkrétních dodavatelích s sebou nenese žádná bezpečnostní rizika.
Za této situace je zcela zásadní, jak se chce česká vláda ve světě chovat, co a jak hodlá prosazovat. Budoucí premiér Andrej Babiš na jednu stranu s uspokojením mluví o tom, s kterými světovými lídry už od svého volebního vítězství mluvil – Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelenskyj, Benjamin Netanjahu a řada dalších. Není tajemstvím, že mu dělá dobře, když je vnímán jako někdo, kdo se baví s „velkými kluky a holkami“. Na druhou stranu ale Babiš v posledních letech o řadě světových představitelů mluví až urážlivě jako o zelených fanaticích nebo vítačích migrantů. Přitom bude potřebovat jejich spolupráci, pokud bude chtít jakožto premiér něco prosadit.
