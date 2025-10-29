Několikadenní ekonomická mise ve Spojených státech mi umožnila srovnat vývoj společnosti a ekonomiky dvou největších demokratických celků – USA a EU. Rozdíly jsou výrazné a v ekonomické oblasti stojí za zamyšlení.

Trumpova ekonomická politika působí často nekonzistentně, ale její razance a rychlost bere dech. Mění totiž zásadní prvky americké i světové ekonomiky doslova přes noc. A to nejen prostřednictvím „tarifů“. Během několika měsíců byla přijata legislativa podporující rozvoj kryptoaktiv, zejména stablecoinů, a finančníci očekávají, že na ni naváže uvolnění regulace v řadě oblastí. Dlouhodobě to může být rizikem, ale Bílý dům věří, že to otevře prostor pro nové příležitosti. Americká ekonomika jako celek prokazuje překvapivou odolnost vůči řadě problematických kroků prezidenta Trumpa a obchodní politika „tarifů a dohod“ by jí kromě škod měla přinést miliardové investice.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou dopady amerických cel na investice a ceny spotřebitelů.
  • Jaké konkrétní kroky můžeme čekat v legislativě pro kryptoaktiva.
  • Jak může uvolnění regulace ovlivnit finanční trh.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.