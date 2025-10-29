Několikadenní ekonomická mise ve Spojených státech mi umožnila srovnat vývoj společnosti a ekonomiky dvou největších demokratických celků – USA a EU. Rozdíly jsou výrazné a v ekonomické oblasti stojí za zamyšlení.
Trumpova ekonomická politika působí často nekonzistentně, ale její razance a rychlost bere dech. Mění totiž zásadní prvky americké i světové ekonomiky doslova přes noc. A to nejen prostřednictvím „tarifů“. Během několika měsíců byla přijata legislativa podporující rozvoj kryptoaktiv, zejména stablecoinů, a finančníci očekávají, že na ni naváže uvolnění regulace v řadě oblastí. Dlouhodobě to může být rizikem, ale Bílý dům věří, že to otevře prostor pro nové příležitosti. Americká ekonomika jako celek prokazuje překvapivou odolnost vůči řadě problematických kroků prezidenta Trumpa a obchodní politika „tarifů a dohod“ by jí kromě škod měla přinést miliardové investice.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou dopady amerických cel na investice a ceny spotřebitelů.
- Jaké konkrétní kroky můžeme čekat v legislativě pro kryptoaktiva.
- Jak může uvolnění regulace ovlivnit finanční trh.
