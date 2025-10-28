Začněme dobrou zprávou: Evropská unie zůstává největším ekonomickým blokem na světě. Žije v ní přes 430 milionů lidí – o 25 procent více než v USA – a představuje přibližně šestinu světového obchodu. Pokud započítáme členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátské země, jako je Ukrajina, Moldavsko a země západního Balkánu, mohl by se tento trh rozšířit na více než 520 milionů obyvatel, což by znamenalo o 50 procent větší ekonomiku než USA.

S politickou ambicí by se tato rozšířená zóna volného obchodu mohla dále rozrůst prohloubením vztahů s Latinskou Amerikou, například prostřednictvím dlouho očekávané dohody mezi EU a Mercosurem (jihoamerický obchodní blok). Takový krok by vedl k vytvoření transatlantického obchodního společenství s 800 miliony obyvatel, což je více než dvojnásobek populace EU.

Tyto údaje ilustrují význam EU na globální scéně, ten ale není samozřejmý.

