Před volbami se hojně řešila otázka, zda v případě, že se dostane k moci sestava vedená hnutím ANO, bude z toho mít radost Putinovo Rusko. Andrej Babiš tvrdil, že je to zlovolný nesmysl, strany bývalé vlády naopak na hrozbě únosu Česka na Východ stavěly volební kampaň.
Nyní už můžeme na otázku odpovědět: Ano, z vlády ANO může mít Moskva podstatně větší radost než ze sestavy Petra Fialy. Svědčí o tom chování premiéra a některých ministrů jak na mezinárodním, tak i domácím poli.
Co se dočtete dál
- Jak se dívat na výroky ministra obrany za SPD.
- Co v důsledcích znamená odmítání Andreje Babiše platit další podporu Ukrajiny.
- Jak můžou Rusku pomáhat kroky vládní strany Motoristé sobě.
