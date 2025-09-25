Bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi upozornil na konferenci v Bruselu na neschopnost Evropské unie rozhodně konat v ekonomické oblasti. Němci si zároveň nechali vypracovat monitorovací zprávu ke své energetické transformaci (Energiewende). Je velmi kritická. „Aspekt nákladové efektivity je v mnoha studiích zohledněn jen okrajově,“ upozorňují autoři hned v úvodu na slabinu dosavadního přístupu.

Právě na tyto hrozby jsem opakovaně upozorňoval v komentářích i vystoupeních na nejrůznějších konferencích již řadu let. Nyní bych tak mohl vítězoslavně zvolat okřídlené „já jsem to říkal“. Jenže ono není co slavit, vítězství už vůbec ne. Letitý problém se s každým rokem bez řešení jen prohlubuje.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou ekonomické dopady dosavadních dotačních schémat pro větrné a solární zdroje.
  • Jak vysoká je cenová daň za pozdní korekce energetické transformace.
  • Jak financovat potřebné investice, aniž by se ohrozila konkurenceschopnost a suverenita EU.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.