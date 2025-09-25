Bývalý prezident Evropské centrální banky Mario Draghi upozornil na konferenci v Bruselu na neschopnost Evropské unie rozhodně konat v ekonomické oblasti. Němci si zároveň nechali vypracovat monitorovací zprávu ke své energetické transformaci (Energiewende). Je velmi kritická. „Aspekt nákladové efektivity je v mnoha studiích zohledněn jen okrajově,“ upozorňují autoři hned v úvodu na slabinu dosavadního přístupu.
Právě na tyto hrozby jsem opakovaně upozorňoval v komentářích i vystoupeních na nejrůznějších konferencích již řadu let. Nyní bych tak mohl vítězoslavně zvolat okřídlené „já jsem to říkal“. Jenže ono není co slavit, vítězství už vůbec ne. Letitý problém se s každým rokem bez řešení jen prohlubuje.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou ekonomické dopady dosavadních dotačních schémat pro větrné a solární zdroje.
- Jak vysoká je cenová daň za pozdní korekce energetické transformace.
- Jak financovat potřebné investice, aniž by se ohrozila konkurenceschopnost a suverenita EU.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.