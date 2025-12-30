Klimatická krize skončila, prohlásil ministr Petr Macinka (Motoristé), když ve druhém prosincovém týdnu usedl na ministerstvu životního prostředí jako jeho dočasně pověřený šéf. Fyzikální zákony nicméně platí dál. Planeta Země se otepluje, protože lidé dál vypouští skleníkové plyny, zejména oxid uhličitý. Za jeho vypouštění se v EU platí emisní povolenky. A ty také zůstávají. Příští rok v nich přinese několik změn a na dovoz některých výrobků do EU začne nově platit uhlíkové clo.
Co se dočtete dál
- Emisní systém EU ETS funguje již 20 let. Čekají ho změny?
- Vyhneme se EU ETS2?
- Pomůže evropskému průmyslu uhlíkové clo?
