Při debatách o výstavbě dvou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany se opakovaně vrací otázka, zda řeka Jihlava bude schopná uchladit 2000 megawatt dodatečného výkonu. Ty přibudou k původním 2000 megawattům ze čtyř starších reaktorů. Na rozdíl od Vltavy, která ochlazuje jihočeský Temelín, nepatří totiž Jihlava k nejmohutnějším tuzemským tokům.
Investorská společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II) spolu s dodavatelem KHNP proto přišla s neobvyklým řešením. Na Vysočině vzniknou dvě monumentální chladicí věže, které svou velikostí zastíní staré Dukovany i připravované nové reaktorové bloky. A zařadí se mezi nejvyšší stavby v Česku.
Co se dočtete dál
- Jaká technologie bude ochlazovat nové bloky v Dukovanech.
- Proč museli projektanti zvolit neobvyklé řešení.
- Jaký vliv to bude mít na účinnost a ekonomiku provozu.
- Jak vysoké budou nové chladicí věže.
