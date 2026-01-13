Když sledujeme stranu Motoristé sobě a pokusíme se definovat její podstatu, rozhodně si nevystačíme s pojmy z klasické politologie. Je to jistě strana trochu pravicová, trochu populistická, trochu konzervativní, trochu říznutá kultem osobnosti. Ale nic z toho ji v plném slova smyslu nevystihuje.
Nakonec bude nejlépe zkusit Motoristy definovat nikoli na základě jejich ideového založení, ale na základě jejich politické metody. A pak musíme konstatovat: Jde primárně o stranu politického trollingu. Co o tom svědčí a co znamená působení takové formace pro politiku a společenskou atmosféru?
Co se dočtete dál
- V čem spočívá podstata politického trollingu?
- Co svědčí o tom, že právě Motoristé jsou političtí trollové?
- Proč je politický trolling nebezpečnější než otevřený extremismus?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.