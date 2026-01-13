Když sledujeme stranu Motoristé sobě a pokusíme se definovat její podstatu, rozhodně si nevystačíme s pojmy z klasické politologie. Je to jistě strana trochu pravicová, trochu populistická, trochu konzervativní, trochu říznutá kultem osobnosti. Ale nic z toho ji v plném slova smyslu nevystihuje.

Nakonec bude nejlépe zkusit Motoristy definovat nikoli na základě jejich ideového založení, ale na základě jejich politické metody. A pak musíme konstatovat: Jde primárně o stranu politického trollingu. Co o tom svědčí a co znamená působení takové formace pro politiku a společenskou atmosféru?

Co se dočtete dál

  • V čem spočívá podstata politického trollingu?
  • Co svědčí o tom, že právě Motoristé jsou političtí trollové?
  • Proč je politický trolling nebezpečnější než otevřený extremismus?
