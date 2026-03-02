Vláda v pondělí projedná návrh tří vládních poslanců na zrušení takzvaného nominačního zákona. Ten před šesti lety zavedl pravidla pro výběr a jmenování lidí do vedení firem, které stát vlastní nebo v nich má své podíly. Poslanecká iniciativa však vyvolala kritiku, že se tak zruší pravidla, která zaručovala transparentní výběr lidí do významných funkcí. Advokát a dlouholetý člen Legislativní rady vlády František Korbel však říká, že zákon byl od začátku spíše marketingovým počinem politiků a jeho případného zrušení není třeba příliš litovat.  

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč advokát považuje nominační zákon za zbytečný.
  • V čem snižuje politickou a manažerskou odpovědnost ministrů.
  • Jak by šel nahradit.
  • Co na zrušení vadí kritikům.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se