Vláda v pondělí projedná návrh tří vládních poslanců na zrušení takzvaného nominačního zákona. Ten před šesti lety zavedl pravidla pro výběr a jmenování lidí do vedení firem, které stát vlastní nebo v nich má své podíly. Poslanecká iniciativa však vyvolala kritiku, že se tak zruší pravidla, která zaručovala transparentní výběr lidí do významných funkcí. Advokát a dlouholetý člen Legislativní rady vlády František Korbel však říká, že zákon byl od začátku spíše marketingovým počinem politiků a jeho případného zrušení není třeba příliš litovat.
Co se dočtete dál
- Proč advokát považuje nominační zákon za zbytečný.
- V čem snižuje politickou a manažerskou odpovědnost ministrů.
- Jak by šel nahradit.
- Co na zrušení vadí kritikům.
