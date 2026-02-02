Pro českého těžaře OKD skončilo koncem ledna dobývání černého uhlí se zhruba osmi miliardami korun na účtech. To stačí na sanace i další podnikání. Premiér Andrej Babiš (ANO) tak nemá takové problémy jako jeho polský kolega Donald Tusk. Státní podnik Jastrzebska Spólka Weglowa (JSW) totiž každý měsíc „pálí“ stovky milionů zlotých, v některých měsících v přepočtu až tři miliardy korun. Bez pomoci státu největší polský dodavatel koksovatelného uhlí pro hutě koncem února nebude mít hotovost a hrozí mu krach.
Co se dočtete dál
- Jaké možnosti má polská vláda vůči těžební společnosti.
- Jaká je vyjednávací síla hornických odborů.
- Jaké faktory hrají ve prospěch těžaře koksovatelného uhlí.
- Proč za poslední měsíc rostla cena akcií JSW.
