Když před patnácti lety začal konkurenční boj tří dopravců na lince z Prahy do Ostravy, českou železnici to hodně proměnilo a přilákalo i dost nových cestujících. Jenže tohle spojení v posledních letech stagnuje a ti stejní dopravci teď zaměřili svoje aktivity na polský trh. České dráhy provozují několik expresů společně s polskými PKP, vloni v září tam spustil svoje linky RegioJet a teď na začátku března tam expandoval i Leo Express. Doteď jezdil z Prahy do Krakova, teď k tomu přidal i návaznou vnitrostátní část z Krakova do Varšavy.
Polský trh je větší, ale také zřejmě méně uvyklý konkurenci než ten český. Čeští dopravci navíc míří i do dalších okolních zemí. Co si od zahraniční expanze slibují? Na palubě prvního přímého spoje z Prahy do Varšavy se HN ptaly šéfa Leo Expressu Petera Köhlera.
Varšava je první položkou na vašem seznamu nových spojení, která chcete letos spustit. Také je tam Frankfurt nebo linka do Bratislavy. Jak moc si tu expanzi vynutil nový spoluvlastník, tedy španělské dráhy Renfe, které ve společnosti drží 50 procentní podíl?
Co se dočtete dál
- Jaká bude muset být obsazenost vlaků, aby expanze do Polska vyšla.
- Jaká vozidla chce Leo Express poslat na linku do Frankfurtu.
- A co říká šéf firmy na kritiku vlastních zaměstnanců.
