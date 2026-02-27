Čeští vlakoví dopravci už se chystají na hektický příští rok, kdy bude na hlavní trati z Čech na Moravu hodně omezená kapacita kvůli souběhu oprav. S nezvyklým návrhem teď přišel Leo Express: potřebné místo se dá udělat, jen je třeba škrtnout osobní vlaky. Tedy – vlaky, které sbírají cestující i ze zapadlých zastávek.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak si úpravy Leo Express představuje a čím argumentuje.
  • Co na to říká ministerstvo dopravy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.