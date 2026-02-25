Druhý největší osobní dopravce RegioJet zřejmě příští rok zažije jeden velký návrat. Postupně pracuje na úpravě všech devíti lokomotiv řady 162.
Jde o charakteristicky hranaté stroje z počátku 90. let, se kterými v roce 2011 začal na české železnici podnikat. Tehdy sehrály v úspěšném startu a rychlé expanzi klíčovou roli, hlavně díky nízkým odpisům. A teď se zdá, že by firmě mohly podobně pomoct ještě jednou.
Co se dočtete dál
- Kdy přijdou tyto lokomotivy do provozu.
- Proč jsou pro RegioJet tak důležité.
- A kde se pravděpodobně začnou objevovat.
