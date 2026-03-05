Drážní inspekce po dvou letech uzavřela vyšetřování tragické nehody u Dolní Lutyně na Karvinsku. Dálkový expres se tam v lednu 2024 srazil s uvíznutým kamionem s vrtnou soupravou. Ve vykolejeném vlaku tehdy zemřel strojvedoucí a 30 lidí se zranilo.
Zveřejněná závěrečná zpráva je značně obsáhlá a konstatuje i systémová selhání, výsledkem jsou také bezpečnostní doporučení.
Co se dočtete dál
- Proč je systémová příčina skrytá v tak daleké minulosti?
- Která firma problémový přejezd postavila?
- A co teď chtějí inspektoři, aby s tím jednotlivé státní instituce udělaly?
