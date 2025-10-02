Železničním dopravcům letos ubylo cestujících. Se situací se snaží vypořádat také zvýšením nároků na zaměstnance. Kromě RegioJetu je to patrné i u Leo Expressu. HN získaly několik dokumentů tohoto menšího dopravce, které to potvrzují. Některá opatření jsou na železnici ojedinělá a u pracovníků narazila.
Leo Express byl v roce 2012 jednou ze dvou firem, které začaly konkurovat Českým drahám na lukrativní lince z Prahy do Ostravy.
Ve firmě nyní vyvolal pozdvižení jeden z e-mailů určený zaměstnancům.
Co se dočtete dál
- Jaká opatření zkouší zavádět vedení firmy.
- Kolik tím může ušetřit.
- A proč to zatím nikdo jiný v Česku nezkusil.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.