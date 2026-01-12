Udržet deficit rozpočtu na letošní rok pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné. Jednotliví ministři dostali za úkor šetřit. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh připravený předchozím kabinetem Petra Fialy (ODS) počítal s deficitem 286 miliard korun. Ten ale podle Schillerové neodpovídal skutečnosti.
V návrhu rozpočtu, který vypracoval bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle Schillerové nesedí příjmy a výdaje. V současnosti ministerstvo financí podle ní hledá možnosti, kde by bylo možné peníze ušetřit, uvedla. Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun. Sněmovna loni návrh odmítla, podle nové většiny v něm chybí výdaje za zhruba 96 miliard korun.
„Nejsložitější je kapitola ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Všichni škrtají minimálně pět procent provozních výdajů,“ uvedla Schillerová. Zároveň upozornila, že řeší pouze hlavní výdaje, nadpožadavky úřadům rovnou zakázala.
