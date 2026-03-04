Kolem stovky pozměňovacích návrhů se sešlo při druhém projednávání státního rozpočtu na letošní rok. Většina z nich nemá šanci projít, pochází totiž z pera opozice a vládní většina se netají tím, že hodlá podpořit jen několik málo svých vlastních. Některé z nich se přitom ale shodují s těmi, které už předložili opoziční poslanci. Obě strany se proto při projednávání rozpočtu obviňovaly z pokrytectví. Poslanci si zároveň odhlasovali, že jednat budou až do nočních hodin.

