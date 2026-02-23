Vláda schválila tento týden dva nové členy výboru pro personální nominace. Ten funguje už šest let a má za úkol odborně posuzovat kandidáty na funkce ve státních firmách, například členy dozorčích rad. Kromě státního tajemníka ministerstva průmyslu Vladimíra Many do výboru usedne také dlouholetá spolupracovnice premiéra Andreje Babiše a manažerka hnutí ANO Michaela Pobořilová. Podle kritiků to může omezit nestrannost posuzování kandidátů na důležité posty.
Co se dočtete dál
- Co říká opozice na jmenování Pobořilové do výboru pro personální nominace.
- Jak to vidí experti.
- Kdo výbor v minulosti ignoroval.
- Jak si umí poradit současná vláda.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.