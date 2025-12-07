Vyřeší Andrej Babiš skutečně svůj střet zájmů vytvořením dalšího svěřenského fondu? Ten by tentokrát měl být slepý, a tedy od budoucího premiéra i jeho rodiny zcela odstřižen. Měl by mít nezávislého správce a nešlo by jej za Babišova života zrušit. Ale není to jen právní hra? Co to znamená v praxi? Kdo bude o multimiliardovém majetku rozhodovat? Zůstane Andrej Babiš i po této operaci miliardářem? S detaily zatím šéf hnutí ANO šetří, stejně jako jeho byznysové okolí. Tady jsou odpovědi na některé z otázek.
Co se dočtete dál
- Otázky a odpovědi ohledně střetu zájmů Andreje Babiše.
- Jak funguje blind trust.
- Kdo bude o multimiliardovém majetku rozhodovat.
- Co bude s Babišovým majetkem mimo Agrofert.
- Kolik majetku Babišovi zůstane.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.