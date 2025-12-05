Titulky vypadají bombasticky, až osudově: „Andrej Babiš se vzdal Agrofertu! Navždy!“ Je pravda, že předseda ANO pod tlakem prezidenta přistoupil k řešení svého střetu zájmů, které umožní jeho jmenování premiérem. Ovšem to neznamená, že kolem zvoleného řešení nezůstávají pochybnosti. A rozhodně není možné na Babiše pohlížet jako na hrdinu, který se obětoval v zájmu státu, jak se situaci pokoušejí převyprávět jeho straníci.
Blind trust v českém prostředí: iluze, nebo reálná cesta k vyloučení střetu zájmů?
Fakta: Babiš se rozhodl vyřešit střet zájmů skrze takzvaný „blind trust“, tedy slepý svěřenský fond. Akcie holdingu bude podle něj spravovat nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. „Vyloučí to, že bych měl z akcií Agrofertu v budoucnosti jakýkoliv prospěch. Nebudu tedy beneficientem ani konečným vlastníkem. Stejně tak mé děti ani manželka nebudou mít na Agrofert žádný vliv ani nebudou čerpat žádný finanční prospěch,“ prohlásil Babiš. Jeho potomci podle něj získají Agrofert až po jeho smrti.
Je to řešení, které je s největší pravděpodobností v souladu se zákonem o střetu zájmů. Stejně jako s požadavky Evropské komise, která v minulosti proti střetu zájmů Andreje Babiše tvrdě vystupovala. Rozdíl oproti minulému premiérskému období, kdy se Babiš svým „řešením“ zákonu o střetu zájmů v podstatě vysmál, což nyní vede k vymáhání miliard, které neoprávněně inkasoval na dotacích, je zřejmý. Potud velmi dobře.
Ovšem na druhou stranu je docela legrační tvrdit, že tentokrát už střet zájmů budoucího premiéra fakticky zmizel.
Co se dočtete dál
- V čem spočívají problémy Babišem oznámeného řešení střetu zájmů.
- Jak potíže souvisejí s praktickým provedením a dědictvím.
- Co je na celé věci přes pochybnosti velmi pozitivní.
