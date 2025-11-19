Šéf hnutí ANO Andrej Babiš stále napíná veřejnost i prezidenta Petra Pavla, jak se v případě jmenování premiérem hodlá odstřihnout od koncernu Agrofert. Hlava státu přitom očekává, že Babiš zhruba do poloviny prosince jasně představí svůj další postup. Jinak Pavel nevylučuje, že by premiérem mohl jmenovat i někoho jiného.
Podle odborníků má však Babiš v zásadě jedinou možnost. A není to převod na dceru Vivien nebo jiné rodinné příslušníky, jak spekulují některá média. Pokud Babiš nezvolí krajní řešení, jako by byl prodej Agrofertu nebo odstřihnutí koncernu od možnosti čerpat dotace, k čemuž se ale podle kuloárních informací nechystá, je onou zřejmě jedinou možností převod společnosti do takzvaného slepého fondu. Jak toto řešení, které má tradici zejména v anglosaském světě, kde je známé pod názvem „blind trust“, funguje?
Co se dočtete dál
- Jak funguje takzvaný slepý fond.
- Proč by to pro Andreje Babiše mohlo být vhodné řešení.
- Co si odborníci myslí o možnosti převodu Agrofertu na Babišovi příbuzné.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.