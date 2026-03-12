Společnost Revolut, která je nejhodnotnějším start-upem v Evropě, po letech čekání získala v Británii povolení k plnému provozování bankovních služeb. Kromě obchodování s akciemi či kryptoměnami tak bude moct nabízet i běžné účty a spotřebitelské úvěry. Revolut o udělení plné bankovní licence informoval ve středu na svém webu.
Revolut sídlí v Londýně a má hodnotu 75 miliard dolarů (1,6 bilionu korun). Od svého založení před více než deseti lety se mu v Británii podařilo získat 13 milionů zákazníků, i když nemá žádnou kamennou pobočku. Bankovní licenci s omezeními dostal v červenci 2024 po tříletém čekání.
Revolut nyní bude naplno konkurovat zavedeným britským bankám včetně Barclays, Lloyds a NatWest. Už oznámil, že běžné účty začne novým klientům otevírat do několika dnů.
„Spuštění naší britské banky je pro Revolut dlouhodobou strategickou prioritou a představuje významný moment na naší cestě. Spojené království je naším domovským trhem a klíčovým faktorem našeho růstu,“ uvedl generální ředitel a spoluzakladatel firmy Nik Storonsky.
Revolut v posledním desetiletí rychle rostl, po celém světě včetně Česka má více než 65 milionů zákazníků. Pomohla mu i vlna zájmu o kryptoměny. Analytici ale také poznamenávají, že průměrné vklady zákazníků u Revolutu jsou nižší než v tradičních bankách.
Revolut už má bankovní licenci v Litvě, kterou používá k podnikání v Evropské unii. Usiluje o získání licence ve Francii a požádal také o bankovní licenci ve Spojených státech, jež by mu umožnila provozovat bankovní služby i v této zemi.
