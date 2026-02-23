V pátek se mezi sněmovními dokumenty bez větší pozornosti objevil návrh od tří vládních poslanců. Ti přitom nepředkládají žádnou drobnou změnu, ale zrušení takzvaného nominačního zákona, který upravuje pravidla pro výběr lidí do vedení státních firem a zajišťuje transparentnost jejich jmenování. Autoři návrhu argumentují potřebou odstranit zbytečnou byrokracii. Kritici poukazují na to, že poslanci předkládají návrh proto, aby jej vláda nemusela odeslat k diskusi v takzvaném připomínkovém řízení. Návrhy poslanců totiž míří rovnou do sněmovny, na rozdíl od těch, které předkládá vláda. K nim se musí vyjadřovat ministerstva i další dotčené instituce.
Co se dočtete dál
- Proč poslanci navrhují zrušení nominačního zákona.
- Co jim vyčítají kritici.
- Jak to vidí opozice.
- Co se může změnit.
