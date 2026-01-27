Když se státy celého světa domlouvaly, jak lépe financovat zelené technologie a projekty na poslední klimatické konferenci COP30 v Brazílii, vybíraly mezi desítkami inovativních nástrojů. Posledních deset let už totiž jak vyspělé, tak rozvojové státy signalizují investorům, že dekarbonizace je nedílná součást ekonomického systému. Jedním ze signálů je vydávání takových státních dluhopisů, které dekarbonizaci přímo podporují. Na tyto cenné papíry hbitě reagují kapitálové trhy, kde se státní dluhopisy – zpravidla zelené nebo vázané na udržitelnost – těší velké oblibě.
Česká republika by si proto neměla zavřít dveře současným přístupem české vlády ke globální zelené transformaci a začít na vydání těchto dluhopisů pracovat.
Co se dočtete dál
- Jaké nástroje zvolit pro státní financování dekarbonizace.
- Jak velký je objem udržitelných dluhopisů českého soukromého sektoru.
- Jak fungují dluhopisy vázané na udržitelnost na příkladu Slovinska.
