Když předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová před šesti lety oznamovala návrh na Green Deal, označila ho za „evropské přistání člověka na Měsíci“. Chtěla tím vyjádřit, že tento plán, podobně jako mise americké rakety Apollo 11 na Měsíc v roce 1969, povede k zásadnímu technologickému přelomu a „nakopne“ růst ekonomiky.
Von der Leyenová nejednala z nějakého vlastního výmyslu, ale z pověření členských zemí Evropské unie. Jejich lídři včetně tehdejšího českého premiéra Andreje Babiše (ANO) jí to dali za úkol. Od té doby ale nadšení pro zásadní opatření v zájmu boje proti změnám klimatu výrazně opadlo, a to i na západ od Česka. Rok 2025 tak byl ve znamení změkčování Green Dealu. A v roce 2026 v tom EU bude podle všeho dál pokračovat.
Co se dočtete dál
- Proč má Babiš šanci dosáhnout dalšího zmírnění Green Dealu.
- Co pro to musí udělat.
- Jaké návrhy se budou v EU řešit.
