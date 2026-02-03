Evropská unie bude v příštích letech potřebovat výrazně víc baterií, elektromobilů, větrných turbín a dalších čistých technologií. Bez nich nesplní klimatické cíle ani plán na modernizaci průmyslu. Většina kovů a minerálů, na nichž tyto technologie stojí, se však těží a zpracovává mimo Evropu.
Lithium pro baterie, vzácné zeminy pro magnety nebo hořčík pro elektrolyzéry se z velké části těží a zpracovávají mimo Evropu. Takzvané kritické, respektive strategické materiály přitom hrají klíčovou roli nejen v „zelených“ odvětvích, ale také v obranném a polovodičovém průmyslu. Čína, která globálním dodavatelským řetězcům kovů a minerálů v současnosti dominuje, navíc loni ukázala, že je ochotna svou pozici využít jako tvrdý politický nástroj.
Otázka dostupnosti těchto surovin se tak už dávno změnila z čistě obchodního tématu na strategickou prioritu států. Velké ekonomiky si v době rostoucího geopolitického napětí vytvářejí zásoby a snaží se mít dodávky pod větší kontrolou.
Co se dočtete dál
- Proč Evropa zůstává závislá na Číně.
- Co brzdí těžbu i recyklaci doma.
- A proč se cíle do roku 2030 vzdalují.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.