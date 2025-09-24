Americký prezident Donald Trump nedávno zveřejnil na sociální síti Truth Social sebe sama v Bílém domě za stolem s několika monitory, kde sleduje akciové grafy. Obrázek vytvořený AI měl připomenout vstup do technologické společnosti Intel, kde americký stát získal desetiprocentní podíl. Trump se chtěl pochlubit, jak úspěšně Američanům vydělává peníze, protože akcie tápající čipové firmy vzrostly za několik týdnů z 20 dolarů na více než 30 dolarů. V blízké době se možná obrázek Trumpa tradera objeví znovu, protože americká vláda uvažuje o nákupu podílu v další společnosti.
Co se dočtete dál
- Jakou firmu chce Trumpova administrativa do svého portfolia.
- Proč je podpora této firmy pro USA důležitá.
- Jak to může pomoci v USA při technologických závodech s Čínou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.